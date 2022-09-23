В музее Востока открылась выставка к 100-летию образования Адыгеи

23 сен. 15:54

23 сентября в Государственном музее Востока открылся выставочный проект «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». Выставка проходит в рамках проекта «100 лет государственности Адыгеи». На масштабной выставке можно увидеть более 500 предметов Национального музея Республики Адыгея. В числе экспонатов: ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного оружия, огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов. Выставка продлится до 30 октября 2022.