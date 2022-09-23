На востоке Турции начался 37-й этап антитеррористической операции

23 сен. 15:41

В турецкой провинции Элязыг, которая находится на юго-востоке страны, начался 37-й этап антитеррористической операции Eren Abluka. Об этом сообщили 23 сентября в министерстве внутренних дел Турции.

В операции принимают участие 485 сотрудников сил правопорядка, включая бойцов спецназа жандармерии. Они разделены на 39 групп, которые прочесывают районы Элязыг и Арыджак.

В МВД отметили, что турецкие силы безопасности продолжают вести бескомпромиссную борьбу против терроризма, передает агентство Anadolu.