Москву в выходные зальют дожди

23 сен. 15:27

В предстоящие выходные дни в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков, предупреждает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, пишет "Интерфакс".

"Характер погодных условий будет обусловлен прохождением обширного циклонического вихря, поэтому в предстоящие выходные дни погода будет облачной и дождливой", - заявил он.

Синоптик добавил, что за двое суток количество осадков может составить до 30-40 мм, это примерно половина месячной нормы.

Дождь начнется в ночь на субботу, а прекратится может только через сутки или позже.

В субботу воздух в Москве прогреется до 8-10 градусов, ночью - до 7-9. Ветер северный, северо-западный, до 4-9 м/с.

В воскресенье будет еще прохладнее, плюс 7-9, порывистый ветер.

Новая неделя также принесет осадки. "В середине и в конце недели - вторник, среда, четверг - в центр европейской части России приходит новый циклон, поэтому дожди снова приобретут продолжительный и временами интенсивный характер", - отметил Синенков.