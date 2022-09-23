Москву в выходные зальют дожди

В предстоящие выходные дни в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков, предупреждает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, пишет "Интерфакс".
"Характер погодных условий будет обусловлен прохождением обширного циклонического вихря, поэтому в предстоящие выходные дни погода будет облачной и дождливой", - заявил он.
Синоптик добавил, что за двое суток количество осадков может составить до 30-40 мм, это примерно половина месячной нормы.
Дождь начнется в ночь на субботу, а прекратится может только через сутки или позже.
В субботу воздух в Москве прогреется до 8-10 градусов, ночью - до 7-9. Ветер северный, северо-западный, до 4-9 м/с.
В воскресенье будет еще прохладнее, плюс 7-9, порывистый ветер.
Новая неделя также принесет осадки. "В середине и в конце недели - вторник, среда, четверг - в центр европейской части России приходит новый циклон, поэтому дожди снова приобретут продолжительный и временами интенсивный характер", - отметил Синенков.