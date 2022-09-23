Азербайджан обеспечит Италию газом на 13%

23 сен. 14:55

Потребности Италии в газе в этом году на 13% будут покрыты за счет поставок из Азербайджана.

Как рассказал управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати, поставки азербайджанского газа в Италию в 2022 году превысят 9,5 млрд кубометров, это свыше 13% потребности европейской страны.

Всего из Азербайджана с начала коммерческих операций по TAP в Европу поставлено более 16 млрд кубометров газа, на Италию приходится более 13,5 млрд.

Шиппати добавил, что TAP обладает потенциалом для транспортировки водорода в будущем, что может способствовать достижению Европой ее климатических амбиций.

Напомним, поставки газа из Азербайджана по трубопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

В 2022 году поставки азербайджанского газа в Европу планируется увеличить по сравнению с 2021 годом на 40%. В целом в этом году объем экспорта азербайджанского газа составит 23-24 млрд кубометров, рассказал накануне министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.