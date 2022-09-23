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В Астане появится новая ветровая электростанция

В Астане появится новая ветровая электростанция

В Астане планируется построить ветровую электростанцию, ее мощность составит сначала 50 МВт, затем - свыше 100 МВт.

Ветряки возведут за счет иностранных частных средств, вопрос прорабатывается совместно с представителями нефтегазовой компании Италии ENI (ТОО "Arm Wind") и министерством энергетики республики, рассказал аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов.

Стоимость проекта - 50 млрд тенге. Он позволит создать дополнительный существенный объем электроэнергии. В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования проекта.

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