На западе Грузии попал в ДТП автобус с туристами

23 сен. 14:23

В высокогорном районе Кеда в Грузии произошло ДТП с участием микроавтобуса с туристами и трейлера. Об этом сообщает Аджарское телевидение.

Как отмечается, авария случилась на повороте. В ДТП погибли два человека, однако пока неизвестно, гражданами какой страны они являются.

Также есть пострадавшие. Одного из них доставили в батумскую клинику BMS. Еще трое получили поверхностные травмы, их доставили в клинику "Медальфа".

Местные жители также сообщили, что двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, их состояние удовлетворительное.