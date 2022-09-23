Молодой узбекистанец получил медаль МЧС России за спасение из пожара двух женщин

23 сен. 14:14

Уроженец Узбекистана Ойбек Эштемиров стал героем в Москве, он вытащил из горящих квартир двух женщин.

В российской столице 24-летний Ойбек работает монтажником светофоров. На месте ЧП он оказался случайно. "Шел к знакомому земляку, он попросил помочь его бабушке. Ну вот и помог не только бабушке, но и еще двум людям", – рассказывает герой.

Поднявшись на восьмой этаж многоквартирного дома он почувствовал запах гари - этажом ниже был пожар. Ойбек спустился и разбил окно, перетащил с седьмого этажа одну женщину на соседний балкон, затем вернулся на восьмой этаж - там тоже начался пожар. Молодой человек вывел из помещения хозяйку, пожилую женщину.

"Страха у меня не было, даже мыслей не возникало, что я сам могу погибнуть. В то время я не боялся, как-то не думал ни о чем таком, чувствовал только стремление помочь", – добавил он.

Ойбек, спасая женщин, пострадал сам - повредил себе ногу и порезал руку, когда разбивал стекло. "Ну да это не страшно, ерунда. Награды я не ждал, так поступил бы любой настоящий мужчина", – отмечает парень.

"Я всегда готов помочь в беде, потому что так принято у узбекского народа и так меня воспитали родители", - сообщил он.

Ойбек Эштемиров награжден медалью ГУ МЧС России по городу Москве, также герою вручили благодарность руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и благодарность региональной общественной организации "Узбекское содружество Москвы".