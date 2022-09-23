Германия и Франция репетируют мир на Украине?

Несколько месяцев назад премьер Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости изолировать Кремль. Отдельные силы в НАТО действительно занимаются этим и настраивают других партнеров на подобную позицию. Однако ряд ведущих стран блока все равно не полностью обрывают переговорные нити, даже если вводят экономические санкции против РФ и поставляют гаубицы Украине.

Среди более или менее прагматичных можно выделить Францию и Германию. На днях в преддверии мобилизации французский президент Эмманюэль Макрон заявил о желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. До этого, 13 сентября, то есть впервые с конца мая состоялся телефонный разговор Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца.

Личные встречи сейчас маловероятны. Путина в Европу и в США не приглашают, да и натовские лидеры не рискнут отправиться в Москву, боясь "критики в спину". Однако подобные рандеву все же возможны. Например, в ноябре пройдет саммит G20 на Бали, где могут оказаться Путин и лидеры США, Франции, Германии и Великобритании. Теоретически Макрон как наиболее активный переговорщик от ЕС может подойти к российскому коллеге и прозондировать почву для мирных переговоров.

До G20 далеко, но Европа уже начала дипломатическую репетицию. Стало известно, что на Генассамблее ООН выстроилась очередь из министров стран Европы, добивающихся аудиенции главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Хотите имена? Они у меня есть: Колонна — Франция, Бербок — Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают", — сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

По ее словам, призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля не контактировать с Лавровым потерпели неудачу, а комната РФ в штаб-квартире ООН стала переговорным центром на этой площадке.

Однако не все европейцы ведут себя самостоятельно, как, скажем, премьер Венгрии Виктор Орбан. Кипрский президент Никос Анастасиадис планировал встречу с Лавровым в Нью-Йорке, но, по словам пресс-секретаря руководителя Кипра, ЕС запретил двусторонние контакты с представителями РФ.

Цель всей этой дипломатии, конечно, остановить конфликт на Украине. С российской стороны есть готовность к переговорам. И об этом лично сказал глава государства.

"Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем. Как они говорят, на поле боя. Но, тем не менее, мы вас будем держать в курсе того, что там происходит", — заявил на днях Путин.

Чуть подробнее позицию России раскрывал Лавров. Он предупредил, что чем больше затягивается возобновление диалога с Киевом, тем ему сложнее будет договариваться. Лавров раскритиковал условие Украины для переговоров в виде немедленного вывода войск с ее территории. "Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России В. В. Путиным в рамках специальной военной операции", — отметил российский министр.

Готовность России к переговорам – отнюдь не блеф. И в этом Запад пытается убедить турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер страны НАТО. "У меня были расширенные встречи с Путиным в Узбекистане. Я понял, что они пытаются завершить это как можно скорее. Эта ситуация — большая проблема", — сказал он телеканалу PBS после саммита ШОС в Шанхае.

И Россия, и Европа, и Турция хотя завершения конфликта. Украина – против. Она надеется на западные деньги и оружие, стремится вернуть не только Запорожье с Херсоном, но и Донбасс с Крымом. США не проявляют признаков прагматизма и погрязли в предвыборной гонке за места в Конгрессе. При неопределенности Джозефа Байдена инициативу в свои руки берет "партия войны" - Великобритания. Пока США не возьмут дипломатический курс и не остановят деструктивную активность Лондона, вероятно, Украина будет по-прежнему блокировать переговоры.