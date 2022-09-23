Евросоюзу все сложнее подобрать россиян для включения в санкционные списки

23 сен. 13:54

Дальнейшее расширение санкционных списков в отношении россиян связано с большим количеством сложностей, сообщает близкий к ЕС информационный портал EU Observer.

"После того, как под санкции попали 1206 человек, дипломатам ЕС приходится все больше изощряться, выискивая россиян для занесения в санкционные списки", - говорится в сообщении.

Под новые санкции попадут российские чиновники невысокого ранга, местные депутаты, люди, имеющих отношение к проведению референдумов в Донбассе.

В пятницу состоится встреча представителей Еврокомиссии с чиновниками из стран Евросоюза для обсуждения очередного пакета антироссийских санкций.

По данным The Financial Times, он будет содержать пункт об ограничении цены на российскую нефть и санкции против сектора информационных технологий и в сфере кибербезопасности.