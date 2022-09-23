Эстония проводит внеочередные крупные учения резервистов у границы с Россией

23 сен. 13:41

Крупнейшие в Эстонии внеочередные мобилизационные учения резервистов пройдут с 22 по 28 сентября на северо-востоке страны, около границы с Россией.

Решение о проведении внеочередных мобилизационных сборов эстонские власти приняли 22 сентября.

"Учения и подготовка на начавшихся вчера учениях "Шип 22" пройдут на Северо-Востоке. Военнослужащие Скаутского батальона начали передислокацию еще вчера. Батальон ПВО и дружинники Северо-Восточного округа территориальной обороны приступят к передислокации сегодня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного штаба сил обороны Эстонии.

В штабе уточнили, что "учения заранее запланированы и носят подготовительный характер".

На сборы призваны почти 2,9 тыс резервистов, а также члены добровольческой военизированной организации "Кайтселийт".