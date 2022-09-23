Самолеты между Россией и Северным Кипром могут полететь в ноябре

23 сен. 13:27

В ноябре планируется запустить ежедневные авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье, пишет в пятницу газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

По информации газеты, на первом рейсе ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В четверг Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России на Северный Кипр.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось", - отметил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года, переговоры о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН.