Москву и Симферополь свяжет дополнительный поезд

23 сен. 13:04

"Гранд Сервис Экспресс" с 30 сентября назначает дополнительный поезд Москва - Симферополь.

"В первый рейс из Москвы (Казанский вокзал) в Симферополь поезд отправится 30 сентября. Он будет курсировать ежедневно до 10 декабря (кроме 31 октября, 1 ноября) отправлением из Москвы в 14:50 и прибытием в Симферополь на следующий день в 20:40. Время в пути составит 29 часов 50 минут", - сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Билеты уже поступили в продажу. В составе поезда как купейные, так и плацкартные вагоны.

Из Симферополя поезд будет ходить ежедневно (кроме 29, 30 октября), отправление в 20:00, прибытие в Москву - в 4:00. Время в пути составит 32 часа.