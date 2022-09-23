Болгария ввела режим ЧС на границе с Турцией

23 сен. 12:55

Болгария ввела на границе с Турцией режим частичной чрезвычайной ситуации.

Он будет действовать в районах Свиленград и Тополовград в Хасковской области, сообщил ее губернатор Минко Ангелов.

Чрезвычайный режим вводится с полудня 23 сентября и будет действовать до 12:00 29 сентября.

Ангелов отметил, что решение ввести режим ЧС было принято на фоне усложненной обстановки вследствие усиленного миграционного давления в пограничных районах.

"Цель - не допустить гибели людей и значительного ущерба имуществу населения и экономике страны, а также окружающей среде", - цитирует губернатора ТАСС.