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Болгария ввела режим ЧС на границе с Турцией

Болгария ввела режим ЧС на границе с Турцией

Болгария ввела на границе с Турцией режим частичной чрезвычайной ситуации. 

Он будет действовать в районах Свиленград и Тополовград в Хасковской области, сообщил ее губернатор Минко Ангелов.

Чрезвычайный режим вводится с полудня 23 сентября и будет действовать до 12:00 29 сентября. 

Ангелов отметил, что решение ввести режим ЧС было принято на фоне усложненной обстановки вследствие усиленного миграционного давления в пограничных районах. 

"Цель - не допустить гибели людей и значительного ущерба имуществу населения и экономике страны, а также окружающей среде", - цитирует губернатора ТАСС.

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