Турция недосчиталась 11% российских туристов в августе

23 сен. 12:52

В августе 2022 года число туристов из России, побывавших в Турции, сократилось на 11% в годовом выражении, следует из данных министерства культуры и туризма Турецкой Республики.

В августе в Турции отдохнули 806 505 граждан России. При этом в январе-августе Турцию посетили 3 млн россиян против 2,46 млн за аналогичный период 2021 года.

Резко вырос поток туристов в Турцию в августе из Европы: Германия показала рост на 40,5% год к году, страну посетили 858,3 тыс туристов; Великобритания продемонстрировала самый резкий прирост турпотока - в 25 раз, до 550 тыс человек.

Анталья приняла 35,9% иностранного турпотока, Стамбул - 26,4%.

За восемь месяцев этого года Турцию посетили 29,33 млн иностранцев, плюс 108,5% в прошлогоднему показателю.