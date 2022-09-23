В России выявили 53 335 новых случаев COVID-19

23 сен. 11:58

В России за минувшие сутки выявили 53 335 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 923, в Санкт-Петербурге - 3 936, в Подмосковье - 1 683. В Краснодарском крае - 1 350, в Ставропольском крае - 980, в Крыму - 338, в Дагестане - 85, в Кабардино-Балкарии - 118, в Адыгее - 89, в Карачаево-Черкесии - 91, в Чечне - 41, в Северной Осетии - 98, в Ингушетии - 53.

Общее число инфицированных в России достигло 20 694 894.

Госпитализированы за сутки 3 915 человек. Выздоровели 57 625 пациентов, за все время - 19 652 187.

Умерли за сутки 104 человека, с начала пандемии - 386 551.