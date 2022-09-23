Глава МИД Киргизии обсудил с госсекретарем США конфликт с Таджикистаном

23 сен. 11:50

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев и госсекретарь США Энтони Блинкен провели накануне встречу в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского МИД.

Главной темой встречи стал приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном.

В ходе беседы Кулубаев рассказал о событиях, произошедших на киргизско-таджикской границе. В свою очередь, Блинкен выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией на границе Кыргызстана и Таджикистана. Он также заявил о важности достижения мира и стабильности дипломатическими усилиями, передает РИА Новости.

Помимо этого, стороны поговорили об укреплении взаимодействия между Кыргызстаном и США как в рамках двусторонней повестки, так и на региональных площадках, включая "Центральная Азия + США".