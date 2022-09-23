"Тинькофф": SWIFT-переводы будут приниматься из Азербайджана, Армении, Узбекистана

23 сен. 11:31

С 12 октября клиенты Тинькофф-банка смогут получать SWIFT-переводы в валюте только из банков трех стран СНГ: Армении, Азербайджана, Узбекистана.

"Откуда можно получить SWIFT-перевод в долларах и евро: из всех банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Республики Узбекистан. Переводы из других стран зачисляться не будут", - говорится в материалах на сайте кредитной организации.

При этом переводы для оплаты товаров или услуг останутся допустимыми.

В Армении банком-отправителем может выступить любой банк страны, банком-корреспондентом - Ардшинбанк и ЗАО "Юнибанк". В Азербайджане банк-отправитель это также любой банк страны, банк-корреспондент - Международный банк Азербайджана. В Узбекистане и банком-отправителем, и банком-корреспондентом может быть только Народный банк Республики Узбекистан.

Отмечается, что SWIFT-перевод можно получить на счет карты "Тинькофф" в любой валюте. Если валюта перевода совпадает с валютой счета получателя, перевод будет зачислен без конвертации.

Комиссия составит 3% от суммы входящего SWIFT-перевода в валюте принимающего счета. Минимальная комиссия - $200, €200, £200 или 15 тыс рублей, но не больше суммы перевода.

Исходящие SWIFT-переводы Тинькофф-банк ограничил с 6 июля.