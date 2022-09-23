В Железноводске прощаются с Сергеем Пускепалисом

23 сен. 11:18

Прощание с заслуженным артистом России художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом, погибшим в автоаварии, началось в Городском дворце культуры Железноводска в Ставропольском крае.

Проститься с артистом приехали его родные и близкие, коллеги и поклонники. Среди них также глава Железноводска Евгений Бакулин, глава Кисловодска Евгений Моисеев, первый заместитель командующего СКО Росгвардии, генерал-лейтенант Алибек Делимханов.

Актер вырос в Железноводске, ходил в школу, там похоронены его родители. Режиссер был президентом международного кинофестиваля "Герой и время", который проводился в Железноводске, сообщает ТАСС.