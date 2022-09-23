Генсек ООН и президент Ирана обсудили СВПД

23 сен. 10:58

Состоялась встреча генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша и президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.



Главной темой переговоров стала ядерная сделка.



В ходе беседы Гутерриш отметил важность восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и "призвал к большей гибкости в целях достижения соглашения", передает РИА Новости.



Помимо этого, стороны поговорили о ситуации в Йемене и Афганистане. Генсек ООН призвал Иран продолжать вовлекать своих соседей в диалог для снижения напряженности и укрепления безопасности в регионе. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека.