Главы МИД Белоруссии и Сербии обсудили укрепление сотрудничества

23 сен. 10:54

Министры иностранных дел Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке в среду обсудили практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества и ситуацию на Балканах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

На "полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

"На встрече Владимира Макея с главой МИД Сербии обсуждены практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества, ситуация на Балканах. Констатировано традиционное совпадение точек зрения по широкому кругу вопросов, потенциал для наращивания взаимодействия", - передает РИА Новости.