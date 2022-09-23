Никол Пашинян на Генассамблее ООН призвал Запад заменить Россию на Южном Кавказе

Сегодня в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на Генассамблее ООН с уже традиционной для него генассамблейской речью. Раз в год глава армянского государства использует крупнейшую международную площадку для того, чтобы в очередной раз отказаться от любой ответственности за события на Южном Кавказе, обвинить в своих же преступлениях Азербайджан и попросить у мировых лидеров поддержки в борьбе за сохранение вечной напряженности в армяно-азербайджанских отношениях.



К сегодняшней речи Пашиняна власти Армении подготовились заранее, устроив 10 десять дней назад масштабное нападение на границу Азербайджана. Напомним, что в ночь на 13 сентября после провалившейся попытки минирования местности возле азербайджанских позиций армянские войска атаковали приграничные земли Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов Азербайджана. Азербайджан дал жесткий ответ, в течение двух суток с армянской стороны погибло порядка 300 человек, в результате Ереван был вынужден отвести войска, а азербайджанская армия обезопасила стратегические высоты, с которых ранее велись обстрелы освобожденных в 2020 году районов.



Таким образом власти Армении обеспечили центральную тему речи Никола Пашиняна: во всем винить Азербайджан, а себя представлять исключительно страдающей стороной. Как и в предыдущие годы, стратегию выступления на Генассамблее Пашинян построил на понимании, что протокол события не позволяет другим участникам прерывать речь возражениями – иными словами, армянский премьер-министр вновь безостановочно лгал, зная, что во вранье в ходе выступления его никто не уличит. Разумеется, убедительность его заявлений вновь равнялась нулю, поскольку все заинтересованные в Южном Кавказе стороны знают, что там происходит на самом деле. Ценность слов Никола Пашиняна лишь в том, что они позволили замерить текущую приверженность властей Армении мирному урегулированию отношений с Азербайджаном.



Процент лжи в речи Пашиняна четко указывает, что Ереван вовсе не хочет урегулировать отношения с Баку. Конечно же, нападение армянских войск на позиции Азербайджана превратилось в его словах в "неспровоцированную агрессию" Баку против Армении, в которую премьер-министр присочинил обстрелы армянских городов, хотя бои велись только на приграничных позициях. Пашинян вновь заявил о нарушении территориальной целостности Армении, прямо отказавшись признавать, что боестолкновения произошли на границе, точное местоположение которой до сих пор не определено. Армения, как известно, не желает заниматься делимитацией границы с Азербайджаном, поскольку знает, что по советским картам ей придется убрать свои военные и гражданские объекты со значительных территорий восточного соседа, куда она забралась в годы Карабахской войны.



Боестолкновения Никол Пашинян представил как "гуманитарную трагедию" Армении, поскольку ему необходимо чем-то перебить факты о многолетней агрессии его республики против Азербайджана, о проведении этнических чисток и внутри Армении, и на азербайджанских землях, находившихся под оккупацией, и о продолжении военной поддержки сепаратистского проекта в Карабахе с целью начала новой войны против Баку. Те, кто занимаются Южным Кавказом, видят, что Ереван как был источником проблем в регионе, так им и остался, и режиму Пашиняна требуется как-то сбалансировать это понимание, изобразить себя жертвой, чтобы и дальше ничего не делать для урегулирования отношений с Азербайджаном. Военные преступления против человечности предыдущих и этих властей Армении не имеют срока давности, и Пашинян как один из преступников, пытается выторговать себе хотя бы подобие оправдания.



Делает он это все тем же путем крови, который никуда не ведет, бросая на верную смерть в боях с азербайджанскими войсками сотни солдат и офицеров. Ему нужны военные потери, чтобы затем с трибун международных площадок взывать о помощи его реваншистской политике. При этом последняя провокация оказалась даже слишком гибельной, так что на Генассамблее ООН Пашиняну пришлось приуменьшать потери – он заявил всего о 207 погибших и пропавших без вести, то есть только о тех, чьи тела Азербайджан уже передал Армении. Родители убитых солдат устраивают сейчас протесты каждый день, требуя рассказать правду о гибели их сыновей, и Ереван боится всплеска народного негодования, если откроется подлинной число погибших ради политических интересов Никола Пашиняна.



Чтобы продолжить создание образа Армении-жертвы, Никол Пашинян заявил об опасениях новых боев с азербайджанской армией. При этом единственное, что может такие бои спровоцировать – это новые провокации с армянской стороны. По сути, премьер-министр объявил на весь мир, что Ереван продолжит диверсии и открытые нападения на азербайджанские позиции на границе, чтобы проигрывать на поле боя и использовать это как давление на союзников и партнеров. В генассамблейской речи он призвал международное сообщество к "полноценной вовлеченности" в урегулирование и пригласил "международную наблюдательную миссию" в приграничные районы, чтобы она "стала важным фактором повышения региональной стабильности". Это, надо сказать, выпад уже не в сторону Азербайджана, а в сторону России.



Сегодня Никол Пашинян прямыми словами заявил, что российское посредничество в армяно-азербайджанском урегулировании не устраивает Ереван. Причина проста: Россия желает 100%-ной нормализации обстановки на Южном Кавказе, а Армения не желает. Ереван не видит поддержки Москвы, напротив, он видит, как Москва поддерживает мирные инициативы Баку, а потому закономерно ищет, кем бы Россию если не заменить, то хотя бы сбалансировать. Отсюда визиты высокопоставленных американских чиновников, которым сама по себе Армения не нужна, но как инструмент для одновременного давления на Россию, Иран и Турцию – почему нет? Отсюда и приглашение "международной наблюдательной миссии" без уточнения, идет ли речь об ООН или какой-то другой организации. Миссия ОДКБ границу уже осмотрела, но Армения этим осталась не удовлетворена, и можно с уверенность предполагать, что стоять на границе с Азербайджаном она зовет все-таки западные страны.



Разумеется, Никол Пашинян тут же заявил, что Армения хочет мира и много делает для этого, но Азербайджан ей очень в этом мешает, использует все основные направления урегулирования "в своих целях". Но Армения за два года ничего так и не сделала. Ни одного километра дороги Зангезурского коридора, определенного 9 пунктом Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении, так и не уложено. Не построен даже короткий участок железной дороги от Ерасха до границы с Нахчыванской Автономной Республики для железнодорожного соединения Армении с Ираном. Армянская сторона по существу так и не начала работу над делимитацией границы – и Пашинян даже признался в этом на Генассамблее ООН, призвав Баку показать карту границы, хотя все карты давно уже представлены Еревану. Ереван не хочет эти карты рассматривать.



Для примирения с Азербайджаном ничего не сделано. В декабре прошлого года Международный суд обязал Армению принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой вражды на почве ненависти в отношении азербайджанцев, но реваншизм, национализм и тюркофобия не ушли из политической повестки Еревана, подготовка к новому вооруженному конфликту ведется теми же темпами, а боевики в зоне временного размещения российских миротворцев остаются на своих местах. И несмотря на это Никол Пашинян спокойно лжет о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, а Азербайджан, напротив, предъявляет Армении территориальные претензии. У Азербайджана нет претензий к Армении, он хочет определить границы, открыть транспортные коммуникации, вывести остатки НВФ со своей земли, подписать мирный договор и навсегда закрыть вопрос напряженности в отношениях с Арменией.



В том же духе Никол Пашинян говорил обо всех аспектах урегулирования. Лгал о себе, придумывал обвинения в адрес Баку и призывал Запад помочь Еревану в борьбе против мира на Южном Кавказе. Незадолго до этого он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и горячо поблагодарил за американскую дипломатическую поддержку в последних боестолкновениях. Остановить бои удалось благодаря посредничеству России, но Ереван уже неделю акцентирует решающую роль США. Похоже, сегодня власти Армении всеми силами пытаются создать у себя тот "второй фронт" против Москвы, над открытием которого уже несколько месяцев работает коллективный Запад.