В Тбилиси ограничили движение у площади Европы

23 сен. 10:29

В Тбилиси из-за празднования "Тбилисоба-2022" ограничено движение транспорта возле площади Европы. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В период до 30 сентября передвижение транспорта будет ограничено с моста Метехи до подъема Метехи, а с подъема Метехи в направлении площади Европы водителям дали возможность перемещаться только в одной линии.

При этом этом на общественный транспорт указанные ограничения не распространяются.

Напомним, "Тбилисоба-2022" состоится в первые выходные октября - 1 и 2 числа.