ВС Армении продолжают обстреливать позиции Азербайджана

23 сен. 10:23

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что минувшей ночью позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в направлении государственной границы.

Согласно сообщению, позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кяльбаджарского района, а также Тезекенд Дашкесанского района с 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия. Обстрелы велись подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Йухары Шорджа, Гюнешли и Зяркенд Басаркечярского района, на азербайджано-армянской государственной границе.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.