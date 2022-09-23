Министры иностранных дел стран БРИКС осудили терроризм

23 сен. 9:55

Министры иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) решительно осуждают все формы и проявления терроризма. Об этом сказано в заявлении для прессы по итогам министерской встречи стран БРИКС, прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Министры решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, когда бы, где бы и кем бы ни совершались террористические действия," - говорится в тексте.

Участники встречи признали угрозу, исходящую от терроризма, экстремизма и радикализации. Они выступили против трансграничного перемещения террористов, сетей финансирования и укрывания экстремистов, а также отвергли двойные стандарты в противодействии терроризму.

Министры также в очередной раз отметили, что терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой.

Помимо этого, они подтвердили приверженность "дальнейшему содействию глобальным усилиям по предотвращению угрозы терроризма и противодействию ей на основе уважения международного права, в частности устава ООН, и прав человека, передает ТАСС.