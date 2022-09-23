В Казахстане дан старт выдвижению кандидатов на пост президента

23 сен. 10:04

Выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана началось и продлится до 18:00 11 октября.

Выдвигать кандидатов могут республиканские общественные объединения, зарегистрированным в установленном порядке. ЦИК зарегистрирует кандидатов в течение пяти дней с момента представления: выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата; заявления кандидата о согласии баллотироваться; документа, подтверждающего внесение кандидатом избирательного взноса.

Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей (118 273 голоса), в равной мере представляющих не менее 2/3 регионов. Выдача подписных листов будет произведена в течение 5 дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона.

Кандидатом в президенты республики может быть гражданин Казахстана по рождению не моложе 40 лет, проживающий на территории страны последние 15 лет. Также кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы на госслужбе или выборных должностях, обладать активным избирательным правом и свободно владеть государственным языком.

Напомним, в Казахстане всенародные выборы президента проходили шесть раз с 1991 года, на пяти из них побеждал первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Весной 2019 гола он добровольно прекратил свои президентские полномочия. На первых за последние 30 лет выборах нового президента, состоявшихся 10 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.