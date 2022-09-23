Узбекистан перестал обслуживать карты "Мир"

23 сен. 9:46

Обслуживание карт российской системы "Мир" с 23 сентября временно приостановлено в Узбекистане "по техническим причинам", сообщает узбекский единый банковский процессинговый центр UZCARD.

"Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом", - говорится в объявлении на сайте системы.

Дата возобновления обслуживания карт не называет.

В республике продолжают работать кобейджинговые карты UZCARD – "Мир".