Финляндия и Швеция войдут в НАТО уже в 2022 году?

23 сен. 9:36

Финляндия и Швеция до конца года станут официальными членами НАТО, считает посол США в Финляндии Дуглас Хики, пишет Politico.

"Хики, который был приведен к присяге в апреле, выразил оптимизм по поводу того, что до конца года в НАТО будет 32 члена", - сообщает издание.

Ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО осталось трем странам: Словакии, Венгрии и Турции.

Американский посол полагает, что когда два других государства дадут положительный ответ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не захочет быть единственным несогласным, поэтому быстро решит вопрос.