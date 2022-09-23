Поток россиян в Казахстан увеличился, сообщает погранслужба

23 сен. 9:24

На казахстанско-российской границе увеличился поток въезжающих, сообщает в пятницу погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Все автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме. "На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - добавили в погранслужбе.

На погранпереходах обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка, организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством, отметили в пресс-службе.

"Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств-участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Казахстана", - напомнил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы республики Аслан Аталыков.