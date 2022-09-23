23 сен. 7:28

Федерация хоккея России (ФХР) создает команду "Россия 25" вместо сборной U25. Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

"В ней будут представлены молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея, попасть на Олимпийские игры 2026 года", - сказал Третьяк.

Он уточнил, что изначально команду называли Россия U25, ограничив тем самым возраст ее участников, однако позже было принято решение не привязывать критерий состава к возрасту.

Тренировать команду будет первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.