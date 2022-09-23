Программа Дня города сокращена в Краснодаре

23 сен. 8:34

Власти Краснодара приняли решение оставить в программе Дня города только культурно-патриотические мероприятия, все они назначены на в субботу 24 сентября. Об этом пишут СМИ.

Праздник стартует в 10:00 с торжественной церемонии поднятия городского флага на главной площади. В субботу также пройдет патриотический фестиваль "Город Героев" - на площади перед выставочным залом Боевой Славы. Концерт начнется в 14:00.

"История города, как и нашей страны, богата на счастливые события, но на долю Краснодара выпало и немало испытаний. Но объединившись краснодарцы всегда проходили через трудности мужественно и с самоотдачей. Продолжали трудиться и развивать наш город. Этот лейтмотив мы и закладываем в нашу концертную программу", - цитирует начальника городского управления культуры Ирину Удовицкую "Юга.ру".

