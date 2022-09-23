Через Краснодар протянется новая трамвайная ветка

23 сен. 5:25

Уже до конца 2022 года в Краснодаре начнут строительство трамвайного узла для новой ветки в район Западного обхода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Протяженность развязки составит 200 м, она создаст единый транспортный каркас со строящейся новой трамвайной веткой, которая пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, "Баскет-Холлу" и улице Московской. Её протяженность составит 35,6 км. Построить ветку планируют до 2026 года, передает портал Юга.ру.

Напомним, концессионное соглашение о строительстве ветки ранее подписали администрации Краснодара и Краснодарского края с ООО "Синара - Городские Транспортные Решения Краснодар". Работы будут проходить в четыре этапа, на них будет потрачено около 28 млрд рублей.