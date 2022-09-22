Тбилисский фотофестиваль стартует в столице Грузии

22 сен. 22:57

XIII Тбилисский фотофестиваль будет проводиться в столице Грузии с 23 сентября по 21 декабря, такое сообщение распространили организаторы.

В нем примут участие фотографы из Грузии, Азербайджана, Армении, России, Турции, Украины, Кыргызстана, Ирана, Бангладеш, Таиланда и Индии.

В основную часть фестивальной программы войдут две выставки: документальный фотопроект польского фотографа Юстины Мельникевич "Украина течет между берегами" и концептуальный фотопроект украинских художников Андрея и Лии Достлиевых.

Они состоятся в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа. В открытии примут участие сами авторы проектов, передает Sputnik Грузия.

Помимо выставок, с сентября по декабрь в рамках фестиваля пройдут серия публичных лекций, показы и дискуссии, а также выставка фотокаталогов.