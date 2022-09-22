В Израиль и Турцию прибыли суда с продовольствием из Украины

22 сен. 22:48

Вечером 22 сентября суда с украинским продовольствием прибыли в Израиль и Турцию. Об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

В 4 морских милях от израильского города Хайфа стоит судно Yasa Team с 65 тыс тонн кукурузы. В турецкий Самсун приплыл сухогруз T-Med с 5,5 тыс тонн пшеницы, а к Исикендеруну – судно Glory Dina с 27 тыс тонн пшеницы.

Помимо этого, сегодня турецких берегов достигло судно Ata Ocean с 6,3 тыс тонн подсолнечного масла, в настоящее время оно находится примерно в двух морских милях от города Дертйол.