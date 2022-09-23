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Турецкая лира достигла очередного минимума

CNBC
Турецкая лира достигла очередного минимума

Вчера турецкая лира достигла нового минимума. Она торговалась на уровне 18,377 по отношению к доллару. В этом году падение национальной валюты составило 27%.  Американский канал CNBC утверждает, что пока лира падает, инвесторы готовятся к очередному потенциальному снижению ключевой ставки (или удержанию ее на текущем уровне). Турция отказывается от традиционного экономического курса для борьбы с инфляцией, которая на данный момент составляет более 80%. Сейчас инвесторам удается справляться с волатильностью турецкого рынка. 

Турция с населением в 84 млн человек, где многие крупные европейские и ближневосточные банки имеют значительные активы, и которая остро реагирует на геополитическую напряженность, в последнее время переживает серьезную рыночную турбулентность. На этой неделе случился крупный обвал на Стамбульской фондовой бирже. Акции турецких банков упали на 35% за неделю, закончившуюся в прошлый понедельник, после колоссального 150-процентного ралли, которое длилось с середины июля по середину сентября. Управляющим и брокерам пришлось провести экстренное совещание, по итогам которого они решили не проводить рыночную интервенцию. 

В чем причина волатильности

Высокая инфляция в Турции побудила инвесторов вложить деньги в акции, чтобы не потерять свои активы. Однако, по мнению аналитиков, скорее всего, опасения более серьезной инфляции в США и последующего повышения ключевой ставки ФРС спровоцировали внезапное падение. Спад привел к потере более $ 12,1 млрд рыночной стоимости публичных акционерных банков страны.  Проблема в том, что более высокие процентные ставки, установленные США, и, как результат, укрепление доллара, представляют собой проблему для развивающихся рынков, в том числе и Турции, которая импортирует энергоресурсы за доллары. Кроме того, долги страны также деноминированы в долларах, поэтому платить по кредитам приходится больше. К концу нежели банковские акции и биржа в целом незначительно отыграли потери, подорожав на 2,43% с понедельника. По сравнению с прошлым годом Стамбульская биржа выросла на 73,86%. 

Растущая инфляция: что будет делать Центральный банк 

По мнению аналитиков, которые готовятся к решению Центрального банка по ключевой ставке, позитивная динамика биржи не соответствует экономической реальности в Турции. На фоне 80-процентной инфляции в августе Турция снизила ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% в рамках убежденности президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что ключевые ставки только усиливают инфляцию. При этом большая часть мира ужесточает денежно-кредитную политику для борьбы с растущей инфляцией. Эксперты предсказывают очередное снижение ставок или сохранение их на прежнем уровне, что осложнит положение турецкой лиры и увеличит стоимость жизни для граждан страны. 

Экономисты из лондонской компании Capital Economics прогнозируют снижение на сто базисных пунктов. ”Эрдоган больше сосредоточен на экономическом росте, а не на борьбе с инфляцией, - уверен Лиам Пич, старший эксперт по развивающимся рынкам из Capital Economics. - Пока Центральный банк находится под таким давлением, цикл понижения ключевых ставок продолжится, может, еще месяц или два. Окно понижения ставок совсем небольшое”. 

Тимоти Эш, стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management тоже прогнозирует снижение на 100 базисных пунктов. Тем временем аналитики из инвестиционного банка MUFG уверены, что ставка будет оставлена на уровне 13%. Экономисты прогнозируют сохранение высокой инфляции, дальнейшее падение лиры, которая в текущем году подешевела на 27%, а в прошлом году- на 53% по отношению к доллару.  Но власти Турции не теряют оптимизма, обещая, что к концу года инфляция упадет. Но Эш опасается, что нетрадиционная денежно-кредитная политика может привести к нерациональному распределению ресурсов и "пузырям", которые лопнув, могут создать серьезные риски для макрофинансовой стабильности. 

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