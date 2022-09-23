ХАМАС нормализует отношения с Сирией при посредничестве Ирана 

Движение ХАМАС официально объявило о восстановлении отношений с сирийским правительством после более чем десятилетнего перерыва, спровоцированного кризисом в САР 2011 года. Внезапное решение руководства ХАМАС вызывает вопросы о том, чего он хочет добиться и почему Иран решил поспособствовать примирению.

Al-Monitor напоминает, что к концу 2011 года ХАМАС закрыл свои представительства в Дамаске, обвинив сирийское правительство в подавлении "народных протестов". В свою очередь президент Башар Асад обвинил движение в поддержке сирийских вооруженных группировок, борющихся против его правительства.

Позиция ХАМАСа по отношению к сирийской революции начала меняться после разрыва движения с ”Братьями-мусульманами” и позиционирования себя исключительно как палестинского движения сопротивления. Новая политическая хартия была принята 1 мая 2017 года. Один из лидеров ХАМАСа сказал, что восстановление отношений с Сирией повлечет за собой повторное открытие представительств движения в Дамаске. Он подчеркнул, что представительство ХАМАСа в столице САР не заменит основной политический штаб движения, находящийся в Дохе, а станет очередным отделением, как в других странах, в частности, в Турции, Алжире и Бейруте. По словам представителя ХАМАСа, в миссии будут работать чиновники не самого высшего ранга. В 2011 году ХАМАС в Сирии был представлен наиболее влиятельными фигурами, а офис в сирийской столице был штаб-квартирой Халеда Машаля, тогдашнего лидера движения.

ХАМАС настаивает на том, чтобы его главный офис находился за рубежом, а его нынешний глава Исмаил Хания оставался в Катаре, по политическим причинам и исходя из соображений безопасности, а также не в последнюю очередь потому, что мир считает Катар умеренной страной, что служит интересам движения.

Сейчас ситуация в сфере безопасности в Сирии остается напряженной, продолжаются периодические авиаудары со стороны Израиля по столице и ряду других городов. Это еще одна причина, по которой ХАМАС не хочет переводить своих лидеров в Дамаск.

Заявление о восстановлении отношений между ХАМАС и Сирией было готово еще месяц назад, но его публикация откладывалась по просьбе сирийского правительства, которое хотело убедиться в искренности намерений движения.

Иран, ливанская "Хезболла" и ”Палестинский исламский джихад” сыграли свою роль в восстановлении отношений между ХАМАС и Сирией. 17 сентября лидер "Хезболлы" Хасан Насралла назвал решение ХАМАС о восстановлении связей с правительством Асада правильным шагом, поскольку ”Сирия, ее народ и руководство, оказывают истинную поддержку палестинцам”.

Айман аль-Рафати, политолог и эксперт по вопросам безопасности, рассказал Al-Monitor, что ”среди членов ХАМАС полное согласие по восстановлению отношений с Сирией. Нормализация связей в интересах обеих сторон. Эксперт напомнил, что ХАМАС пытается предотвратить нормализацию отношений между арабскими странами и Израилем.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Судан и Марокко восстановили отношения с Израилем в 2020 году в рамках так называемого Авраамского договора под эгидой американского президента Дональда Трампа.

Талал Окал, политолог из издания Al-Ayyam не видит никаких преимуществ для режима Асада от восстановления отношений с ХАМАС, некогда поддержавшего революцию против него: "Думаю, решение было принято по инициативе Ирана, проинструктировавшего обе стороны, несмотря на международные попытки снизить влияние Тегерана в арабском регионе”. По его мнению, ХАМАС спешно возобновил связи с Сирией в свете нормализации арабскими государствами, в том числе Бахрейном, ОАЭ и Марокко, отношений с Израилем.