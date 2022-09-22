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Россия и Турция намерены вместе выращивать лососевых в Черном море 

Россия и Турция намерены вместе выращивать лососевых в Черном море 

Россия и Турция могут начать реализовывать совместные проекты по выращиванию лососевых в Черном море, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. 

"Сегодня есть запрос на рост производства атлантического лосося - мы знаем, что и цена на него очень сильно выросла, и объемы поставок по импорту сократились. И мы вчера с нашими коллегами из Турции встречались, есть предложения и проекты по выращиванию лососевых в Черном море, что тоже может являться наверно перспективным", - сказал он в ходе V Международного рыбопромышленного форума.   

Далее Шестаков напомнил, что в последние два года появляются новые проекты в области марикультуры, товарного рыбоводства во внутренних водоемах. Помимо этого, есть большие перспективы есть в пастбищной аквакультуре, особенно тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. 

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