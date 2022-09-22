"ВКонтакте" получит функции портала "Госуслуги"

22 сен. 22:23

Российская социальная сеть "ВКонтакте" будет интегрирована с порталом "Госуслуги", заявил гендиректор VK Владимир Кириенко в четверг на международном форуме Kazan Digital Week 2022.

По его словам, в VK будет встроено мини-приложение "Госуслуг" с разделами "Авто" и "Здоровье", в последнем можно будет записаться к врачу. Уведомления с портала госуслуг будут отправляться в VK-мессенджер. Кириенко пояснил, что подключить "ВКонтакте" к "Госуслугам" пользователи смогут по желанию.

Этим летом в соцсети появилась возможность верифицировать паблик госучреждения, например больницы или школы, через "Госуслуги".