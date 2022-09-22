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"ВКонтакте" получит функции портала "Госуслуги"

&quot;ВКонтакте&quot; получит функции портала &quot;Госуслуги&quot;

Российская социальная сеть "ВКонтакте" будет интегрирована с порталом "Госуслуги", заявил гендиректор VK Владимир Кириенко в четверг на международном форуме Kazan Digital Week 2022.

По его словам, в VK будет встроено мини-приложение "Госуслуг" с разделами "Авто" и "Здоровье", в последнем можно будет записаться к врачу. Уведомления с портала госуслуг будут отправляться в VK-мессенджер. Кириенко пояснил, что подключить "ВКонтакте" к "Госуслугам" пользователи смогут по желанию.

Этим летом в соцсети появилась возможность верифицировать паблик госучреждения, например больницы или школы, через "Госуслуги".

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