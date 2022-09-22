В ВОЗ предупредили, что мир только начинает видеть свет в конце тоннеля в борьбе с COVID-19

22 сен. 21:57

Человечество должно будет пройти еще "длинный путь" в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил 22 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Человечество сейчас начинает видеть проблески света в конце тоннеля в борьбе с пандемией, однако впереди "еще длинный путь, а туннель все еще темный, с большим числом преград", - сказал Гебрейесус.

По его словам, по-прежнему имеются большие пробелы в вакцинации, особенно в странах с низкими и средними доходами" на душу населения. "Коронавирус все еще распространяется и видоизменяется, что представляет риск появления более опасного варианта", - пояснил гендиректор ВОЗ.

Помимо этого, он рассказал, что смертность от коронавируса продолжает снижаться. "Сейчас мы находимся в лучшей позиции, чем когда-либо. Число смертей, регистрируемых за неделю, продолжает снижаться, и оно составляет сейчас лишь 10% от пиковых значений января 2021 года", - цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 613 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.