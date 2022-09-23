Кабардино-Балкария увеличила производство молочных продуктов 

23 сен. 0:29

Производство молока и кисломолочных продуктов в Кабардино-Балкарии с января по июль выросло почти на 40% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

"В Кабардино-Балкарии за семь месяцев 2022 года произведено более 13 тысяч тонн кисломолочной продукции, что почти на 37% превышает подобный показатель на аналогичную дату прошлого года. Без малого на 40% выросло производство молока питьевого, его получено за январь – июль текущего года 21,2 тысячи тонн. Производство сыров и творога осталось практически на уровне прошлого года и составило свыше 1,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в категорию кисломолочных продуктов, выпускаемых в регионе, входят ряженка, йогурт, простокваша, сметана, кефир и айран.