На подъезде к Грозному будут капитально отремонтированы два моста 

23 сен. 1:42

В Чечне капитально отремонтируют два моста на подъездной дороге от федеральной трассы к Грозному, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ". Планируется завершить работы к концу года.

"До конца 2022 года в Чечне капитально отремонтируют два моста на подъездной дороге к Грозному. В ноябре в строй введут сооружения через каналы оросительный и Сулла-Чубутла близ станицы Каргалинской Шелковского района Республики на 16-м и 20-м км федеральной автодороги Р-215. Итогом станет полное восстановление сооружений и их расширение до четырех полос движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после завершения ремонта на мостах откроют движение по четырем полосам с разделением встречных потоков металлическим ограждением.