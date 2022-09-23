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На подъезде к Грозному будут капитально отремонтированы два моста 

На подъезде к Грозному будут капитально отремонтированы два моста 

В Чечне капитально отремонтируют два моста на подъездной дороге от федеральной трассы к Грозному, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".  Планируется завершить работы к концу года. 

"До конца 2022 года в Чечне капитально отремонтируют два моста на подъездной дороге к Грозному. В ноябре в строй введут сооружения через каналы оросительный и Сулла-Чубутла близ станицы Каргалинской Шелковского района Республики на 16-м и 20-м км федеральной автодороги Р-215. Итогом станет полное восстановление сооружений и их расширение до четырех полос движения", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что после завершения ремонта на мостах откроют движение по четырем полосам с разделением встречных потоков металлическим ограждением. 

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