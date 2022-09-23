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Еще три библиотеки Кубани станут модельными 

Еще три библиотеки Кубани станут модельными 

Кубань в будущем 2023 году получит из федерального бюджета 15 млн рублей на модернизацию трех модельных библиотек, сообщает пресс-служба администрации региона. 

"В конкурсе министерства культуры РФ от края участвовали шесть муниципальных библиотек, три из них стали победителями. Это детско-юношеская библиотека-филиал 1 имени Лихоносова в Анапе, Центральная детская библиотека Ленинградского района и Мостовская поселковая библиотека", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс". 

Модельный стандарт библиотек - это интеллектуальные и образовательные центры, доступ к новейшим информационным технологиям, комфорт и дизайн. Библиотечный фонд - в открытом доступе, нет привычного читального зала. Есть зоны чтения и досуга, медиапространство, залы-трансформеры для проведения встреч, мастер-классов, конференций, анимационные мастерские, напомнила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

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