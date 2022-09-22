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На турнире UFC в Абу-Даби сойдутся два дагестанских бойца

На турнире UFC в Абу-Даби сойдутся два дагестанских бойца

Уже в третьей декаде октября на турнире UFC 280, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), состоится бой между двумя дагестанскими бойцами смешанных единоборств в среднем весе – Абубакаром Нурмагомедовым и Гаджи Омаргаджиевым.

Поединок пройдет 22 октября.

32-летний Абубакар, двоюродный брат экс‑чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, имеющий в послужном списке 16 побед в ММА при трех поражениях и одной ничьей, померяется силой и мастерством с 29-летним Гаджи, на счету которого 13 побед при одном поражении, передает "АиФ-Дагестан".

Напомним, также в главном поединке турнира UFC 280 дагестанец Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра встретятся в бою за вакантный титул чемпиона организации в легком весе.

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