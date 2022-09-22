Тбилиси готов стать посредником между Баку и Ереваном

22 сен. 22:11

Грузия намерена способствовать налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН в четверг.

"Несмотря на сложную ситуацию в регионе мы не жалеем усилий для налаживания отношений между соседями. У нас уже были успешные случаи, в том числе безопасное возвращение 15 армянских военнопленных взамен на карты заминированных территорий Азербайджана", - отметил он.

Гарибашвили добавил, что в июле Грузия впервые приняла "плодотворные дискуссии" глав МИД двух стран.

"Мы готовы рассматриваться в качестве центра диалога, чтобы установились столь важные в нашем регионе мир и стабильность. С этой целью Грузия способствует мирной инициативе соседства, которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа", - сказал грузинский премьер.

Он подчеркнул, что данная инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.

"Грузия надеется, что будет честным посредником, который поможет нормализации региональным отношениям", - заключил Гарибашвили.