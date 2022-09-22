В ЕС сообщили о подготовке новых экономических санкций против России

22 сен. 21:44

Европейский союз готовит очередной пакет санкций против России. Об этом сообщил верховый представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после министерского заседания СБ ООН по Украине.

По его словам, новые ограничительные меры будут включать в себя рестрикции в отношении физических лиц и экономические меры, направленные на технологическую часть сотрудничества.

"Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имен, а также изучает введение экономических санкций, направленных на технологическую часть наших отношений с Россией", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.