Суд избрал меру пресечения для захватчика банка в Кутаиси

22 сен. 21:23

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Григолу Нарсия, который обвиняется в захвате филиала "Банка Грузии" в Кутаиси, передает Первый канал.

В четверг ему было предъявлено обвинение по статьям "террористический акт", "захват заложников с террористической целью" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

"У меня никогда и в мыслях не было совершения теракта. Я просто совершил преступления, но не планировал террористического акта", - сказал Нарсия на суде.

Ходатайство адвокатов об освобождении их подзащитного под залог в размере 100 тысяч лари (около $35 тыс) было отклонено.

Захватчику банка грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.