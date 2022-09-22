Психолог рассказала, как справиться со стрессом и поддержать близких

22 сен. 21:08

Психологические упражнения и практики, которые можно применять в непростые времена, чтобы поддержать себя и близких, назвала семейный психолог с 20-ти летним стажем, педагог и публицист, основатель Института Развития Семейного Устройства (ИРСУ) Людмила Петрановская.

Прежде всего Петрановская напомнила, что есть две основные реакции на стресс: борьба с угрозой или избегание угрозы. Близкие должны поддерживать человека в стрессе, создать для него безопасную, доверительную обстановку. "То есть, видя перед собой человека в состоянии стресса, мы сначала заботимся о нормализации его эмоционального и физического самочувствия, и только потом переходим к обсуждению дел. Это возможно, только если мы сами будем в спокойном, устойчивом состоянии и не будем заражаться чувствами человека в стрессе", - отметила специалист в своем телеграм-канале.

Одна из семейных практик для спокойствия - "Тайный друг". Каждый вытягивает записку с именем другого члена семьи и в течение дня тайно делает для "подопечного" что-то хорошее.

Также пережить тревожные времена можно вместе, если вечером за столом все по кругу говорят о том, что хорошего было за день, что понравилось.

Кроме того можно называть приятные ощущения, пройтись по всем чувствами: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Не забывайте хвалить себя, подчеркивает психолог. Попробуйте продолжить фразу "Я сегодня молодец, потому что…".

"Во время ресурсных практик никто никого не критикует, не поправляет и не воспитывает", - объяснила Петрановская.