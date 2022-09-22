Израиль намерен всеми возможными способами помешать Ирану заполучить ядерное оружие

22 сен. 20:40

Израиль сделает все возможное, чтобы не дать Ирану превратиться в ядерную державу. Такое заявление на 77-й сессии Генассамблеи ООН сделал премьер-министр Яир Лапид.

"У евреев сегодня есть государство, у нас есть армия, у нас есть хорошие друзья, в первую очередь США. У нас есть возможности, и мы не боимся использовать их. Мы сделаем все возможное: Иран не получит ядерное оружие", - заявил он.

Лапид подчеркнул, что Израиль не будет стоять в стороне, пока есть кто-то, кто пытается убить страну.

Он также предположил, что Исламская Республика использует ядерное оружие, если ей все-таки удастся разработать его, передает ТАСС.