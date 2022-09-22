Открылась горячая линия по вопросам мобилизации в России

22 сен. 20:29

Узнать информацию о частичной мобилизации, объявленной в России, можно на горячей линии по номеру 122, об этом в четверг сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах", - заявил он.

Чернышенко отметил, что колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя в пиковые периоды пандемии.

Ответы на самые часто задаваемые вопросы граждан готовит правительство совместно с министерством обороны. «Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки", - уточнил вице-премьер.

Кроме того, добавил он, информация о частичной мобилизации размещена на официальном ресурсе правительства "Объясняем.рф".