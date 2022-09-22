Джейхун Байрамов принял участие во встрече глав МИД СВМДА

22 сен. 20:10

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие в неформальной встрече глав МИД Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Мероприятие проходило под председательством Казахстана. Байрамов, выступая на встрече, отметил растущую потребность в региональном взаимодействии и сотрудничестве с учетом растущих вызовов в отношении глобальной безопасности, стабильности и экономическому развитию, передает управление пресс-службы МИД Азербайджана.

Министр отметил, что СВМДА является важной площадкой для поощрения диалога и сотрудничества, укрепления доверия, обеспечивая, тем самым, безопасность и процветание в регионе.

Также Джейхун Байрамов обратил внимание коллег на необходимость соблюдения норм и принципов международного права, особенно суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в целях обеспечения региональной и международной безопасности, а также стабильности.

Азербайджан, подчеркнул глава МИД, активно продвигает сотрудничество в области транспорта и контакты между государствами-членами СВМДА в рамках мер по укреплению доверия для безопасных и эффективных систем транспортных коридоров, реализующих координацию в СВМДА, и поощряет транспортно-транзитные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Байрамов подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора в короткие сроки имеет важное значение с точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, а также развития местной, межрегиональной и трансрегиональной торговли.