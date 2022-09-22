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Прорыв на магистральном водоводе оставил без воды жителей трех районов Сочи

Прорыв на магистральном водоводе оставил без воды жителей трех районов Сочи

В Сочи из-за прорыва воды на магистральном водоводе, пролегающем по улице Белых Акаций в Адлерском районе, начались проблемы с водоснабжением в трех районах города - Адлерского, Хостинского и части Центрального района. Об этом сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал" города-курорта.

"На время аварийных работ насосные станции главного водозабора Адлерского района будут остановлены. Вследствие этого жители Адлера, Кудепсты, Хосты, а также микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана, села Раздольное и часть центра Сочи будут испытывать перебои с питьевой водой", - cказано в зяавлении.

Как отмечается, прорыв на магистральном водоводе случился из-за возобновленных местным застройщиком работ, при этом проигнорировавшим многочисленные требования об их остановке со стороны представителей водоканала. В ближайшее время жителей трех районов будут обеспечивать водой за счет курсирования автоцистерн водоканала, передает ТАСС.

"Работы являются несогласованными с руководством, в том числе с городскими властями и департаментами. В данный момент на водоканале Сочи начал работу оперативный штаб, члены которого займутся определением ситуации и ликвидацией последствий, вызванных порывом", - добавили в пресс-службе.

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